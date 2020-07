Cursos e oficinas online: Rede Cuca abre 1.080 vagas para jovens a partir de 15 anos

O isolamento social devido a pandemia vem impulsionando uma reinvenção na promoção de capacitação, expandindo as oportunidades de acesso a formação profissional e artística.

Neste caminho, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Públicas de Juventude (CEPPJ), disponibiliza neste mês de julho, 1.080 vagas para cursos e oficinas on-line em diversas áreas de conhecimento.

As matrículas terão inicio nesta terça-feira, 07 de julho para os cursos de formação e tecnologia; a área das artes abre as vagas na quarta-feira, 8 de julho; e os cursos voltados para trabalho e empregabilidade têm as inscrições abertas na quinta-feira, 9 de julho.

PARA SE CADASTRAR:

Para a realização do cadastro é preciso ter: endereço de e-mail válido; número de contato de WhatsApp; computador, tablet e/ou celular; acesso a internet de banda-larga; e disponibilidade de horário para fazer o curso. A idade mínima para participar dos cursos é de 15 anos.

CURSOS DISPONIBILIZADOS:

Os cursos disponibilizados pela Rede Cuca serão distribuídos nas áreas de conhecimento como: Formação e Tecnologia, Artes, Trabalho e Empregabilidade.

Veja os cursos disponibilizados abaixo: