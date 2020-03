Dados da Saúde: 60% dos casos do Covid-19 atingem pessoas abaixo dos 60 anos

Os dados de um levantamento do Ministério da Saúde, que apontam que 60% dos casos de coronavírus atingem pessoas abaixo de 60 anos de idade no Brasil, confirmam a análise do médico e professor universitário Henrique César que, em entrevista, nessa sexta-feira (27), ao Jornal Alerta Geral, chamou a atenção de quem considera que a doença atinge apenas os mais velhos.

Recado de quem conhece o estrago do coronavírus: ‘’Situação vai se agravar. Fique em casa’’, apela, no Jornal Alerta Geral, o médico Henrique César

O médico e professor universitário Henrique César defendeu, com muita ênfase, o isolamento social como a medida mais segura para o sistema de saúde não entrar em colapso diante da quantidade de pessoas que precisarão, nos próximos dias, de internação hospitalar por problemas respiratórios.

Henrique César trabalha com uma certeza: o coronavírus vai chegar com mais força à população carente e, como consequência, crescerá a demanda por atendimento na rede pública de saúde. Em Fortaleza, de acordo com Henrique, a rede privada vem sustentando a demanda atual, mas, se continuar com a proporção de internações como vem ocorrendo, o sistema de saúde, como um todo, vai enfrentar problemas.

Uma campanha do governo federal chama de “raros” os casos fatais do novo coronavírus, mas segundo o último levantamento por faixas etárias da população, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, mortes de menores de 60 anos representam 10% do total no Brasil. Entretanto, quando se trata de casos graves, jovens e adultos representam quase a metade.

De acordo com essa análise oficial por idade, no momento em que o país registrava 59 óbitos, seis vítimas tinham menos de 60 anos, o que significa cerca de 10% do total. Dos 391 casos graves, 188, ou 48%, eram de jovens e adultos.