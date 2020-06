Daniel Oliveira anuncia ônibus para univerrsitaruis de estudantes de lavras da mangabeira

Lavras da Mangabeira foi contemplada, na tarde desta terça-feira, 16, com a entrega de dois ônibus para o transporte de estudantes universitários. Os veículos foram adquiridos pelo município com os recursos destinados pelo deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), em um investimento de R$ 700 mil, oriundo das emendas parlamentares de 2019 do emedebista.

Com os ônibus, os universitários lavrenses que estudam em outros municípios poderão ir para as aulas e voltar com tranquilidade para casa, de forma gratuita. Para o deputado Danniel, a medida cumpre um importante papel no acesso à educação, além de honrar seu compromisso com a classe estudantil do município.

Essa é uma demanda que recebemos junto com o senador Eunício Oliveira para melhorar a vida desses universitários, que já enfrentam tantos desafios. Colocamos o recurso e agora tenho a grata satisfação de saber que os ônibus já estão em frente a Prefeitura, informou.

Ainda segundo o parlamentar, a gestão municipal de Lavras da Mangabeira vai garantir o serviço.