Datafolha: Bolsonaro tem reprovação de 44% e aprovação de 32%

A pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” no final da noite dessa quinta-feira (26) mostra os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido):

Ótimo/bom: 32%

32% Regular: 23%

23% Ruim/péssimo: 44%

44% Não sabe/não respondeu: 1%

A pesquisa Datafolha foi realizada em 23 e 24 de junho, com 2.016 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior do Datafolha, feita em 25 e 26 de maio e divulgada no dia 28, os resultados foram:

Ótimo/bom: 33%

33% Regular: 22%

22% Ruim/péssimo: 43%

43% Não sabe/não respondeu: 2%

O levantamento do Datafolha do final de abril os resultados foram:

Ótimo/bom: 33%

33% Regular: 26%

26% Ruim/péssimo: 38%

38% Não sabe/não respondeu: 3%

O levantamento do Datafolha do início de abril, feito entre os dias 1º e 3, mostrava o seguinte cenário:

Ótimo/bom: 33%

33% Regular: 25%

25% Ruim/péssimo: 39%

39% Não sabe/não respondeu: 2%

(*)com informação do Globo