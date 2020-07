DataSenado: pesquisa aponta que 56% dos brasileiros acompanham trabalhos do Senado

O Instituto DataSenado divulgou nesta sexta-feira (31) os resultados de uma pesquisa de opinião sobre a atuação do Senado no enfrentamento da crise do coronavírus. A intenção é subsidiar o trabalho parlamentar e auxiliar na definição de prioridades. A pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros (56%) acompanham o trabalho do Senado. Desses, 45% o avaliam como ótimo ou bom, 31% classificam o desempenho como bom e 14% dizem que o trabalho do Senado é ótimo. Outros 11% dizem que o trabalho do Senado é péssimo, enquanto 7% o avaliam como ruim.

Transparência

A pesquisa também mostra o apoio da população brasileira a projetos que tratam da transparência de dados. É o caso do PL 2.544/2020, de autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que obriga o governo a divulgar de forma mais ampla a aquisição de bens e serviços para o combate à pandemia de covid-19. Atualmente, esses contratos são divulgados na internet. Pela proposta, a divulgação dos gastos também deverá ser feita em emissoras de rádio e televisão.

Para 84% dos entrevistados, é muito importante que a divulgação das compras seja mais ampla. Aproximadamente oito em cada dez entrevistados (79%) acreditam que a maior divulgação das contratações feitas sem licitação para combater o coronavírus vai facilitar a fiscalização do uso do dinheiro público e 64% acham que as irregularidades vão diminuir.

A pesquisa também avaliou a opinião da população sobre o PL 3.214/2020, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que torna obrigatória a divulgação diária dos dados relacionados à doença do coronavírus. Os resultados mostram que 83% dos brasileiros acham que a proposta é muito importante para o país. Apenas 9% classificaram a proposta como pouco importante.

Auxílios

Quando questionados sobre propostas de apoio financeiro para pessoas com menor renda, a maioria dos entrevistados manifestou concordância: 81% acham muito importante o projeto de Randolfe (PL 2.621/2020) que cria um programa de distribuição de renda para famílias carentes, chamado de renda básica de cidadania. Para 78% dos participantes, a implementação dessa renda vai trazer muitos benefícios para as famílias mais pobres e 63% acham que vai trazer muitos benefícios para a economia do país.

A grande maioria (81%) também apoia o PL 3.491/2020, do senador Confúcio Moura (MDB-RO), que propõe a criação de linha de crédito para que estudantes da rede pública possam comprar computador para acompanhar as aulas realizadas a distância durante a pandemia. Apenas 5% classificam o projeto como nada importante.

Por último, a pesquisa avaliou a opinião dos brasileiros sobre o PL 3.025/2020, de autoria do senador Weverton (PDT-MA), que amplia o acesso ao Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) para estudantes com renda máxima de até 12 salários mínimos por família, durante o período da pandemia. Hoje, o programa beneficia alunos com renda máxima familiar de até três salários mínimos. Segundo os resultados, oito em cada dez brasileiros já ouviram falar do Fies. Desses, 55% concordam com a proposta, enquanto 42% discordam.

DataSenado

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho. Foram entrevistados por telefone 2,4 mil brasileiros com 16 anos ou mais, em amostra representativa da opinião da população brasileira. As entrevistas foram distribuídas por todas as unidades da Federação, por meio de ligações para telefones fixos e móveis, com alocação proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal.

O Instituto DataSenado foi criado em 2005, com a missão de acompanhar, por meio de pesquisas, enquetes e análises, a opinião pública brasileira sobre o Senado, a atuação parlamentar e temas em discussão no Congresso Nacional.

Fonte: Agência Senado