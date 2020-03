De olho nas eleições de 2020, Domingos tira do PSDB prefeito de Irapuan Pinheiro

Indiferente às acusações de assédio político, o presidente regional do PSD, ex-vice-governador Domingos Filho, amplia as bases da sigla no Interior e, nessa quarta-feira, anunciou a filiação do prefeito do Município de Irapuan Pinheiro, Claudenilton Pinheiro.

Claudenilton não encontrou mais atrativo para permanecer no PSDB onde estava há mais de duas décadas e decidiu se aliar ao grupo de Domingos Filho para apoiar, em 2022, a reeleição do deputado federal Domingos Neto.

O ex-vice-governador Domingos Filho trabalho para estruturar o PSD em 150 municípios e sair das eleições, em outubro, com, pelo menos, 35 prefeitos.

Domingos sabe que a força construída nas eleições municipais o colocará à mesa de negociação para composição da chapa do Governo do Estado e ao Senado em 2022. Hoje, o PSD integra a base de apoio ao Governo do Estado e à administração do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).