De olho no clima: fim de semana tem tempo estável em todas as regiões cearenses

A previsão do tempo para próximo fim de semana no Ceará segue apontando tendência de estabilidade em todo o estado, o que significa que não há probabilidade de chuvas. O núcleo de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ainda informa que áreas de instabilidade formadas sobre o Oceano Atlântico não devem trazer precipitações para o estado.

Logo, a cobertura de nuvens no Ceará deverá continuar sob o predomínio de céu claro com alguns momentos do dia com maior nebulosidade no estado para esta sexta-feira (14). Nas macrorregiões da Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, a tendência é de nebulosidade variável; enquanto nas demais regiões, predomínio de céu claro.

Tanto para o próximo sábado (15) quanto para o próximo domingo (16), a previsão do tempo indica nebulosidade variável na faixa litorânea. Já para as demais regiões, a tendência é de predomínio de céu claro.

A Funceme ainda alerta sobre a possibilidade de baixa Umidade Relativa do Ar, principalmente no centro-sul — e no período da tarde. Por fim, em relação a ventos, o Ceará segue com a mesma tendência de registros mais intensos, principalmente junto à costa e ao longo das próximas 72 horas.