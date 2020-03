Decon divulga principais motivos de reclamações contra empresas no Ceará em 2019

Com 1.379 solicitações, os serviços essenciais, como abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, respondem pelo setor mais reclamado, o que corresponde a 29,09% entre os outros setores.

Em seguida, aparecem as queixas em relação a produtos, com 1.364 reclamações (28,78%). Assuntos financeiros vêm logo em seguida, com 1.217 contestações (25,68%).