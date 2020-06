Decon fiscaliza cumprimento de medidas sanitárias em shoppings de Fortaleza após reaberturas

Com a reabertura gradual das atividades no Ceará, muitos estabelecimentos que começam a abrir novamente as portas devem manter cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus em seus ambientes. Para verificar o cumprimento das determinações do Decreto Estadual nº 33.617 para a reabertura segura, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor fiscalizou 5 shoppings na Capital cearense.

De acordo com o Decon, entre os dias 9 e 12 de junho, quando os estabelecimentos foram fiscalizados, todos comprovaram o cumprimento das determinações do Decreto. Durante as inspeções, o Decon fiscalizou os seguintes itens: controle de quantas pessoas entravam nos empreendimentos, monitoramento da temperatura dos clientes ao entrar e disponibilização de álcool em gel;

Além desses itens, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor também verificou a higienização de bancos, corrimãos e outros utensílios de uso comunitário; restrição do horário de funcionamento, submissão à aprovação do Plano de Retorno do estabelecimento à Secretaria Estadual da Saúde; verificação do controle de limpeza dos aparelhos de ar-condicionado e o uso de EPIs pelo funcionários.