Decreto de isolamento social é prorrogado por mais 15 dias no Ceará

O decreto estadual que estabelece o isolamento social no Ceará para combater o avanço do coronavírus foi prorrogado por mais 15 dias. Assim, o distanciamento social segue até 5 de maio. O anuncio foi feito pelo governador do Estado, Camilo Santana em suas redes sociais na noite deste domingo (19). O governador já havia anunciado na noite desse sábado (18), em uma transmissão em uma rede social, que o decreto seria estendido por mais alguns dias, mas que informaria até esta segunda-feira (20), quando o último decreto expiraria, a nova data de prorrogação do isolamento.

Camilo tem realizado reuniões com o setor produtivo para buscar soluções que amenizem o efeito da pandemia e garantam a manutenção dos empregos. Na publicação, o gestor estadual diz compreender os transtornos que causam algumas medidas colocadas pelo governo, mas ressalta que as mesmas são tomadas com base na orientação de especialistas em saúde e de entidades como a OMS.

Coronavírus no Ceará

O número de casos confirmados de coronavírus no Ceará subiu para 3.306. A informação está nos dados mais recentes da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizados às 17h deste domingo (19) que também indicam 189 óbitos no estado em decorrência da doença. Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar o maior número de pessoas infectadas e também de óbitos em decorrência da Covid-19. A capital registra 2688 casos confirmados da doença e 148 óbitos.