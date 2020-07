Decreto que prorroga programa de redução de jornada e salário deve ser editado nos próximos dias, diz secretário

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou em entrevista à GloboNews, que o presidente Jair Bolsonaro deve editar “nos próximos dias” um decreto prorrogando o programa do governo que permite a redução de jornada e salário.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quarta-feira (8), a proposta é que a suspensão do contrato seja prorrogada por mais dois meses e a redução da jornada por mais um mês – totalizando quatro meses cada um, uma vez que a medida provisória atualmente em vigor prevê a suspensão do contrato por até dois meses e a redução de jornada por até três.

