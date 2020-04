Delivery de cestas com produtos da agricultura familiar é opção em Fortaleza

Até esta sexta-feira (1º), o fortalezense poderá realizar pedidos de entrega de cestas com produtos da agricultura familiar ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A lista dos 57 produtos, com preços acessíveis e abaixo do que é praticado por redes de supermercados, se encontra disponível no site do Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto e as entregas ocorrem nos dias 9, 10 e 11 de maio. A taxa de entrega varia entre R$ 4 e R$ 15.

Os alimentos sem agrotóxicos são produzidos no acampamento Zé Maria Tomé (Limoeiro do Norte) e nos assentamentos Antônio Conselheiro (Ocara), Bernardo Marim (Russas), Lagoa do Mineiro (Itarema), Batalha (Trairi), Palmares (Crateús), Monte Alegre (Tamboril), Santana (Monsenhor Tabosa), Massapê e Salão (Mombaça), Nova Conquista (Amontada) e Barra do Leme (Caucaia). Em março, o movimento social realizou a entrega de 364 cestas e espera dobrar esse atendimento.

“Alimentos saudáveis são necessários para podermos atravessar com tranquilidade todo esse período de pandemia. Se podemos garantir um alimento sem agrotóxicos e produzidos pelo esforço dos nossos assentados e assentadas da reforma agrária, estamos colaborando com a sociedade e gerando ocupação e renda no campo”, acredita Clarice Rodrigues, da Direção Estadual do Setor de Produção do MST.

“Além de fortalecer as nossas cooperativas e o sistema cooperativista dos assentados e assentadas da Reforma Agrária, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário colabora conosco entregando projetos produtivos que nos permitem melhorias na infraestrutura, aumentando e organizando melhor a nossa produção e agregando valor e qualidade aos nossos produtos”, reconhece Clarice.

Outras informações pelos números: (85) 9.9748-9694, (85) 9.8773-2893 e (85) 9.9604-0234.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará