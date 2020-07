Dengue: casos crescem 32% durante primeiro semestre no Ceará

Em meio a pandemia do novo coronavírus, casos confirmados de dengue no Ceará cresceram 32% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019. Entre janeiro e junho deste ano, o Estado acumulou 13.858 ocorrências da doença, superior aos 10.471 casos da arbovirose em igual intervalo do ano passado, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, devido ao avanço da Covid-19 no país, o monitoramento de arboviroses, feito pelos agentes de endemias no Ceará, está suspenso. Além da dengue, outro aumento significativo no Ceará foi os casos de zika. O primeiro semestre de 2020 contabilizou 28 casos desta arbovirose, uma evolução de 180% em relação à 2019, quando 10 ocorrências da infecção foram registrados no Estado.

Já a chikungunya, outra arbovirose monitorada pela Sesa, teve casos reduzidos pela metade: as notificações caíram de 917 nos primeiros seis meses de 2019 para 402 em igual período deste ano, uma queda de 55%.