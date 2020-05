Denúncias de violações contra crianças e adolescentes aumentam 14%

Durante a pandemia do coronavírus, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou um levantamento das denúncias feitas por meio do Disque 100. De acordo com a pasta, dos 159 mil registros feitos ao longo de 2019 pelo Disque Direitos Humanos, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018.

Segundo o ministério, uma das razões para o aumento foi justificada pela rapidez no atendimento que passou de 71 segundos em 2018, para 11 segundos no ano passado.

A pesquisa aponta que quando o assunto é violência sexual, foram registrados mais 17 mil casos somente no ano passado.

Além disso, a maior parte dessas violações são perpetradas por pessoas próximas à vítima e a grande maioria delas no ambiente doméstico.