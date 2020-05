Denúncias sobre óbitos pela Covid-19: Augusta Brito pede reunião de Comissão de Saúde para ouvir Sindicato dos Médicos

A deputada estadual Augusta Brito (PC do B) classificou, nesta quinta-feira (14), como grave a denúncia do Sindicato dos Médicos sobre pressões para emissão de laudos de óbitos por coronavírus e pediu uma reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para ouvir o presidente da entidade, Edmar Fernandes.

O Sindicato dos Médicos do Ceará denunciou que vem recebendo denúncias de que os profissionais estariam sendo pressionados a atestarem o resultado dos óbitos como

“suspeita de COVID-19”, sem que se façam quaisquer exames mais precisos. ‘’Diante da gravidade da situação, a entidade apresentou um Pedido de Providência, nesta quarta-feira (13), à Promotoria de Justiça da Saúde Pública do Ministério Público Estadual do Ceará, com objetivo de investigar as informações’’, destaca a nota do Sindicato.