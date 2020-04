Deputado Danniel Oliveira destina R$ 200 mil para oncopediatria do Cariri

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) destinou, nesta quinta-feira, 30, R$ 200 mil para o custeio da oncologia pediátrica do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, no município de Barbalha. O recurso, oriundo de emendas parlamentares, vai contribuir para o funcionamento da instituição, que é referência em oncologia no interior do Ceará.

Segundo o parlamentar, a ação foi motivada por um apelo do Instituto de Apoio à Criança com Câncer.

“Fui surpreendido com a notícia de que a oncopediatria do Hospital São Vicente, de Barbalha, estava por fechar suas portas. Preocupado com essa situação, entrei em contato com o Dr. Romildo e a Irmã Rosa, responsáveis pelo hospital, recebi as demandas e destinei o recurso para ajudar principalmente no custeio do tratamento das crianças com câncer”, explicou.

Danniel Oliveira aproveitou também a sessão virtual de hoje, da Assembleia Legislativa, para explanar o assunto e pedir aos demais deputados para se engajarem na causa.