Deputado Danniel Oliveira solicita plataforma online e internet gratuita para aulas da rede pública durante pandemia

Para evitar a evasão escolar durante o período de distanciamento social causado pelo Covid-19, o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) propôs formas de aprimorar o ensino a distância na rede pública de ensino do Ceará. Através do requerimento 3435/20, o parlamentar solicitou a implantação de uma plataforma online para as aulas e o fornecimento de internet gratuita aos estudantes.

Segundo a proposta, a plataforma, que visa promover melhor interação entre alunos e professores e facilitar a troca de conhecimentos, seria voltada para jovens que cursam o ensino fundamental, médio e superior. Já a internet gratuita, seria disponibilizada através de uma parceria com operadoras de telefonia móvel. Ambos os recursos devem ser utilizados, a princípio, somente enquanto durar a quarentena em cada região do estado.

Como medida de enfrentamento ao Coronavírus, o governador Camilo Santana adiou o retorno das aulas presenciais, que antes estava previsto para acontecer a partir do dia 20.