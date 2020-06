Deputado estadual Danniel Oliveira pede inclusão da vaquejada em Plano de Retomada

Foi aprovado, nesta quinta-feira (25), na Assembleia Legislativa, o requerimento 3228/20, de autoria do deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), para a retomada gradual e responsável da vaquejada no Ceará. Assim como a prática de outros esportes está prevista no Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Comportamentais do estado, o parlamentar solicitou que a vaquejada fosse incluída nesse planejamento.

De acordo com o deputado, além da tradição cultural, a vaquejada é uma importante fonte de emprego e renda para muitos cearenses, por isso é preciso estabelecer um retorno responsável para a atividade, somente com os atletas e sem a presença do público.