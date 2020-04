Deputado federal Roberto Pessoa vai até santuário em Tauá para cumprir promessa

A fé e a religiosidade continuam vivas em meio a pandemia do novo coronavírus. Para cumprir uma promessa que havia feito, o deputado federal Roberto Pessoa se dirigiu, no último sábado (25), de Fortaleza até o Santuário de Jesus, Maria e José localizado no distrito de Marrecas, em Tauá.

Conforme as informações do correspondente Alverne Lacerda em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (27), o deputado é devoto de Jesus, Maria e de José e pediu a eles que lhe concedessem uma graça em um momento de dificuldade. Tendo a prece atendida, Roberto Pessoa, agradeceu indo até o santuário. Perguntado sobre política, o deputado afirmou que está ao lado do Capitão Wagner na disputa pela prefeitura de Fortaleza.

