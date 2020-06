Deputado Júlio César Filho cobra cumprimento da lei estadual que dá descontos em mensalidade

Os pais dos estudantes estão em uma nova briga contra as escolas particulares que insistem em ignorar os descontos das mensalidades. O assunto voltou, nesta quarta-feira, à Assembleia Legislativa.



O deputado Júlio César Filho (Cidadania) cobrou aos estabelecimentos de ensino que cumpra a lei sancionada pelo governador Camilo Santana que concede desconto em mensalidades durante o plano de contingência de enfrentamento ao novo coronavírus.



De acordo com Júlio César, a Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) não estabelece critérios para as escolas.

Infelizmente há uma liminar que atrapalha a nossa lei que é bem mais criteriosa.



Júlio César Filho ressaltou que a lei que concede desconto nas mensalidades foi discutida amplamente com entidades, sindicatos, pequenas, médias e grandes escolas, pais de estudantes. O parlamentar justificou que a medida é para não gerar desemprego aos professores e demais funcionários das escolas.