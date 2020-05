Deputado Queiroz Filho se solidariza com gestores vítimas de “fake news” no Ceará

Durante a sessão remota da Assembleia Legislativa do Ceará desta quarta-feira (13), o deputado Queiroz Filho (PDT) criticou a propagação de notícias falsas durante o período de pandemia do coronavirus e se solidarizou com gestores como o governador Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, além do deputado Osmar Baquit (PDT), que têm sido alvos das chamadas “fake news”.

Não quero citar nomes, mas há pessoas que não têm o menor interesse em contribuir com a população e passam o tempo todo na frente do computador propagando fake news. Gestores que estão fazendo o possível e o impossível nestes tempos desafiadores, acompanhadas do Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Contas, ainda têm que perder tempo desmentindo notícias falsas. Para além de ferir a honra construída ao longo da vida, trata-se de um desserviço com o povo. É desumano, disse Queiroz Filho.

Entre os nomes citados, Queiroz Filho demonstrou apoio especial ao secretário da Saúde do Estado, Carlos Alberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, acusado de falsificar atestados de óbito para Covid-19.