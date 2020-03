Deputado Romeu Aldigueri quer adiamento para pagamentos de água e luz durante quarentena no Ceará

Em requerimento protocolado nesta sexta-feira (20), o Deputado Estadual Romeu Aldigueri (PDT) solicitou que fossem enviados ofícios às autarquias estaduais e municipais (Cagece, Enel e Saae) solicitando o adiamento do pagamento das cobranças pelos respectivos serviços em todo o Estado pelo período de quarentena em decorrência do Covid-19, o Corona Virus, bem como a impossibilidade do corte dos serviços durante o período.

A justificativa do documento explica que diante do quadro pandêmico, a intenção é minimizar os efeitos econômicos e garantir o bem-estar para a população que não possui renda fixa e que está impossibilitada de trabalhar. Frente a isso, o requerimento destaca que “os efeitos econômicos negativos serão experimentados por todos, mas a prioridade deve ser a saúde pública e o bem-estar da população cearense”.

Os cearenses vão vencer essa batalha, não tenho dúvida disso, mas precisaremos que as concessionárias estendam os prazos sem deixar de prestar o serviço para que as pessoas possam se recuperar. Temos absoluta certeza que esse parlamento e as grandes instituições estarão irmanadas nesse propósito, declarou o Parlamentar.

Diante da situação de anormalidade que, Aldigueri solicita que os órgãos públicos da administração direta e indireta e as instituições privadas que ofertam serviços essenciais estejam sensíveis à responsabilidade social e busquem o benefícios coletivo.