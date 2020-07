Deputado Salmito participa de “live” sobre a retomada da economia

O deputado estadual Salmito (PDT), presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense( Unipace), participará da live “A importância do parlamento frente aos desafios de retomada da economia”, nesta quinta-feira, às 18h, a convite do Conselho Regional de Economia ( Corecon-Ce).

O bate-papo acontecerá com o economista Ricardo Coimbra, presidente da entidade e será transmitido no instagram @coreconceara e @salmitooficial.

Na Assembleia Legislativa do Ceará, Salmito criou e preside a Comissão Especial de Desenvolvimento das 14 Regiões de Planejamento do Estado.