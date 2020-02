Deputado Salmito ressalta os inúmeros investimentos na área da segurança pública

Durante a sessão extraordinária na Assembleia Legislativa que iniciou a tramitação da PEC, neste sábado (29) que veda anistia e perdão para militares envolvidos em motim, o deputado Salmito(PDT), em contraponto à fala do deputado Renato Roseno((PSol), ressaltou os inúmeros investimentos realizados na área da segurança pública, nos últimos anos.

Segundo o deputado, em relação à formação, no governo Cid Gomes foi inaugurada a melhor e mais moderna academia do Brasil para formação dos profissionais. No tocante à carreira,no primeiro mandato do governador Camilo Santana foi construída uma pauta sobre a lei das promoções.

Outros pontos, como as condições de trabalho, integridade e infraestrutura foram reforçados por Salmito . “ Hoje, conta-se com viaturas potentes e modernas, aeronaves; o colete à prova de bala está massificado”, pontuou.

“ No sentido amplo de segurança público foi criado o Programa Ceará Pacífico e construídas areninhas em vários bairros da capital”

O deputado ainda ressaltou que 56% da população cearense sobrevive com até meio salário mínimo, enquanto na proposta negociada e pactuada o soldado, menor patente, passará a ganhar R$ 4,5 mil por mês.