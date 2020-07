Deputado Soldado Noélio cobra apuração isenta e séria em caso de Bruno Gonçalves

Mesmo com o silêncio do deputado estadual Bruno Gonçalves após a exposição da gravação que aponta seu envolvimento em um suposto esquema de compra de apoio político, outros parlamentares não tem se calado e começam a se posicionar sobre a situação. Nesta quinta-feira (30), o deputado estadual Soldado Noélio (PROS), se pronunciou sobre o caso na sessão ordinária da Assembleia Legislativa.

Em sua fala, o parlamentar enfatiza que aqueles que escolheram uma vida pública por meio da política representam os interesses do povo, que por sua vez já está cansado dos casos de corrupção no poder Público. Diante do compromisso com os cearenses, o deputado ressalta que este assunto deve ser tratado na Casa, e pontua que se deve fazer uma apuração isenta e séria do caso:

A também deputada estadual Dra. Silvana (PL), se manifestou no momento do pronunciamento de Noélio, e anunciou que dentro do partido serão tomadas providências enérgicas na apuração do que define como escândalo e diálogo sórdido de perverso de Bruno Gonçalves.

Em entrevista coletiva também nesta quinta-feira, o deputado federal Capitão Wagner, ao ser questionado sobre o caso e os futuros procedimentos, afirmou que será feita uma denúncia tanto para o Conselho de Ética da Assembleia quanto para o Câmara dos vereadores.