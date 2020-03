Deputados destacam necessidade de aumentar recursos para combate ao coronavírus

Uma das preocupações levantadas na comissão geral que discute o combate à pandemia de coronavírus (Covid-19) é a necessidade de recursos para garantir um bom atendimento nos sistemas de saúde.

A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) afirmou que é preciso reforçar o caixa dos estados e dos municípios para que o sistema de saúde esteja preparado para lidar com o aumento do número dos casos.

“A grande preocupação que tenho é que o orçamento dos estados já não suporta mais a carga do Sistema Único de Saúde (SUS), os orçamentos municipais da mesma forma. Então precisamos garantir mais recursos para o setor da assistência para média e alta complexidade”, disse Zanotto, que é presidente da Frente Parlamentar da Saúde.

O líder do Republicanos, deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), afirmou que os deputados podem usar as suas emendas orçamentárias para o combate à doença. Ele destacou que Roraima, por conta da crise na fronteira com a Venezuela, deve ter atenção especial.

“Roraima tem uma fronteira dupla totalmente aberta, sem sistema sanitário eficaz, que já começou a ampliar sarampo, dengue e várias outras doenças. Se o Brasil não se preparar, Roraima pode ser a grande entrada do vírus”, disse.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que vai convidar um membro do Legislativo para compor um comitê das despesas para conter o coronavírus. Ele disse que a intenção é dar transparência aos gastos.

(*) Com informações da Agência Câmara de Notícias