Descumprimento ao decreto: quase 24 mil carros são abordados e 545 ocorrências são atendidas

A participação da população por meio das ligações feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) é fundamental para auxiliar os trabalhos de orientação e fiscalização feitos pelas equipes de segurança pública estaduais e municipais. Das 19 horas da quinta-feira (7) até as 8 horas desta segunda-feira (11), 545 ocorrências foram atendidas em Fortaleza. Desse número, 380 correspondem aos locais com aglomerações de pessoas, 132 de comércios não essenciais que permaneciam em funcionamento e 33 acionamentos por pessoas que descumpriam alguma norma do decreto.

O comandante geral da Polícia Militar do Ceará, coronel PMCE Alexandre Ávila, ressalta a importância da denúncia por meio do 190 da Ciops. “Estamos atendendo a essas denúncias de forma proativa, e é importante frisar que a participação da população tem sido muito importante para as fiscalizações do decreto estadual. Isso porque temos obtidos resultados positivos em várias regiões a partir de ações baseadas nessas denúncias”, disse.

As Áreas Integradas de Segurança (AIS) que mais registraram ocorrências foram as AISs 1, 4 e 8. (https://www.sspds.ce.gov.br/ais/). As estatísticas foram geradas por meio de relatório do Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GCEC) instalado na sede da SSPDS com a presença física e remota de representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e demais instituições envolvidas no plano operacional. Também de acordo com os levantamentos feitos pelo GCEC, quase 24 mil veículos foram abordados.

Os condutores que não tiveram seus deslocamentos justificados foram orientados a retornarem aos seus domicílios. Doze pessoas foram autuadas por descumprir o decreto estadual e por outros crimes identificados nas mesmas ocorrências, como roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, perturbação do sossego alheio, embriaguez ao volante e desacato. Os trabalhos integrados permanecem até o fim do decreto, no dia 20 de maio.

Denúncias

A população pode ajudar nas ações de combate ao novo coronavírus. Além de cumprir as medidas de isolamento, as pessoas podem denunciar condutas que desrespeitem o Decreto Estadual n° 33.574. As informações podem ser repassadas ao número 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O sigilo é garantido.