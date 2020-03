Destaque nacional: Artistas cearenses apresentam em São Paulo espetáculos desenvolvidos no Porto Iracema das Artes

“Pra frente o pior”, de teatro, e “Fortaleza 2040”, de dança, são as primeiras obras cearenses escolhidas para a programação brasileira da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, uma das mais importantes do País. Nesta edição, a bailarina e coreógrafa Andréia Pires, que está nas duas montagens, foi escolhida como artista homenageada

Dois espetáculos desenvolvidos no Porto Iracema das Artes foram selecionados para integrar a edição deste ano da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), um dos eventos mais importantes da área no País. “Pra Frente O Pior”, da Inquieta Cia, foi concebido na edição 2015 do Laboratório Teatro e tem no elenco a bailarina e coreógrafa cearense Andréia Pires, escolhida como a artista em foco da programação brasileira da Mostra 2020. Na oportunidade, a artista apresentará também o espetáculo “Fortaleza 2040”, desenvolvido no Laboratório de Dança 2017. As obras cênicas são as primeiras do Ceará escolhidas para o evento.

A 7ª MITsp acontece de 5 a 15 de março na capital paulista. “Fortaleza 2040” será apresentado nos dias 11 e 12 de março, no Itaú Cultural, às 16h e 19h, respectivamente. Já “Pra Frente O Pior”, nos dias 13, às 21h , e 14 de março, às 20h, no Centro Cultural São Paulo. Além do público, os espetáculos selecionados serão apresentados para programadores de festivais nacionais e internacionais, consolidando um passo importante para a expansão do reconhecimento do teatro brasileiro no cenário internacional.

Além das apresentações, os artistas cearenses farão oficinas, entrevistas públicas e debates a partir das proposições dos trabalhos. Nos dias 9 e 10, Andréia Pires ministra a oficina “Investigações para a Selvageria do Corpo”, no espaço Oficina Cultural Oswald De Andrade. No dia 12, ela participa de uma entrevista pública com Soraya Portela e Clarice Lima, no Itaú Cultural.

Após o espetáculo “Pra Frente O Pior”, no dia 14, a Inquieta Cia participa do “Diálogos Transversais”, com a psicanalista, professora da USP e escritora Maria Homem. No mesmo dia e local, o ator Gyl Giffony estará também na conversa “Contradições no debate da cultura como bem comum”, ao lado de Carla Akotirene (BA), Grazi Medrado (MG), Jaqueline Elesbão (BA), Jé Oliveira (SP). A mediação será de Daniele Avila Small (RJ).

Confira as sinopses abaixo:

Pra Frente o Pior

Pessoas cavando seu próprio fim serão como pessoas cavando o fim. Passo a passo, um coletivo arranha um percurso adiante. Sempre adiante, desorientam pactos de convivência e, ainda assim, permanecem como grupo, comunidade, tribo, sociedade… Criar, lutar, adiante, sem esperança. Adiante sem acreditar. Adiante como imperativo ético. Um corpo que já não aguenta mais e se mantém, enfim. Adiante. Em fim.

Fortaleza 2040

Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Coreográfica Criminosa. Agradecemos a Deus pela onipotência, ao Forte Schoonenborch e a Nossa Senhora da Assunção pela majestade, ao Rio Pajeú pelas límpidas águas, aos militares e às armas nacionais pela justiça, à família brasileira e a Igreja pela paz mundial, à Iracema pela fama, ao Wagner pelas marchas e aos Faustos pelos projetos.

Sobre a Escola

O Porto Iracema das Artes é a escola de formação e criação em artes do Governo do Estado do Ceará, ligada à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, sob gestão do Instituto Dragão do Mar (IDM). Criada em 29 de agosto de 2013, há seis anos desenvolve processos formativos nas áreas de Música, Dança, Artes Visuais, Cinema e Teatro, com a oferta de Cursos Básicos e Técnicos, além de Laboratórios de Criação. Todas as ações oferecidas são gratuitas.

Serviço

O quê: 7ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp

Quando: De 05 a 15 de março de 2020

Onde: São Paulo

O quê: “Fortaleza 2040”

Quando: Dias 11 (16h) e 12 de março (19h)

Onde: Itaú Cultural – sala Multiuso (Av. Paulista, 149 – Bela Vista, SP)

O quê: “Pra Frente O Pior”

Quando: Dias 13 (21h) e 14 de março (20h)

Onde: Centro Cultural São Paulo – espaço cênico Ademar Guerra (Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, SP)

(*) Com informações do Governo do Estado