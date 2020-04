Detento morre em hospital de Itaitinga

Um detento, identificado como Antônio Carlos Silva dos Santos, de 21 anos, morreu no Hospital Municipal de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último sábado (11). Ele era custodiado na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4).

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o preso estava internado na unidade hospitalar desde o dia 6 de abril deste ano, quando apresentou sintomas agravados de um quadro de tuberculose. Segundo a Pasta, foi realizado o exame para Covid-19 no paciente e o resultado foi negativo.

Ainda assim, família de Antônio Carlos e a defesa, representada pelos advogados Fabiano Bezerra Martins, Isídio Mascarenhas e Célia Moura, suspeitam que ele estava com o novo coronavírus, já que teve problemas respiratórios, que estava custodiado no mesmo presídio onde morreu outro detento com suspeita de Covid-19 e que houve a recomendação dos médicos para que não houvesse velório e o corpo fosse enterrado às pressas. Os advogados pretender ingressar com um pedido de contraprova do exame.