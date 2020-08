Detran amplia mais serviços de habilitação para todo o Ceará

Tirar a carteira de motorista continua sendo uma meta perseguida por muitos cearenses e o Detran não tem poupado esforços para atender a todos com agilidade e conforto. Mas durante a pandemia provocada pelo Coronavírus, com a suspensão dos serviços presenciais do Detran, atendendo as recomendações das autoridades de saúde, os alunos precisaram esperar para que os testes voltassem a ser realizados com a devida segurança para a saúde de todos.

Em agosto, os testes foram retomados com várias medidas de proteção e já contabilizam mais de 2 mil exames práticos de direção e mais de 700 provas teóricas de legislação realizadas em menos de 20 dias. Além disso, para ampliar a oferta de vagas, os testes práticos passaram a ser realizados aos finais de semana, desde os dias 22 e 23 de agosto, e permanecerão até o final do mês de setembro, quando serão ofertadas 6.430 novas vagas para a capital cearense.

Com o avanço das cidades do interior do estado no Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, criado pelo Governo do Ceará e regulamentado através de Decretos Estaduais, o Detran também avança, liberando as autoescolas de Baturité e Itapipoca para a realização de aulas práticas e previsão de testes teóricos e práticos de direção no mês de setembro.

Outra novidade é que a abertura de novos processos de habilitação que estava restrita somente a Fortaleza, foi ampliada para todo o estado, a partir desta quarta, 26 de agosto.

Também em função da pandemia, as aulas teóricas, ofertadas presencialmente pelas autoescolas, foram suspensas. Entretanto, através da Deliberação 189, do Contran – Conselho Nacional de Trânsito – foi possível regulamentar o ensino remoto para esta modalidade e, através de empresas que são monitoradas pelo Detran, já é possível a realização das aulas pelas autoescolas com segurança para que não haja fraudes no processo de aprendizagem.

Renovação de CNH

O serviço de renovação de CNH foi um dos mais procurados durante a suspensão das atividades do Detran-CE, mesmo com a Resolução 185, do Denatran, ainda em vigor, que prorrogou o prazo de validade das CNHs vencidas desde 19 de fevereiro de 2020 por tempo indeterminado. Parte dessa procura deve-se ao fato de muitos cidadãos que, antes da pandemia, não estavam dirigindo, pois usavam outros meios de transporte, e com a nova realidade, precisaram dirigir e perceberam que estavam com a CNH vencida em data anterior à coberta pela resolução.

Atento a este e outros fatores, o Detran-CE retomou, em 16 de junho, a oferta deste serviço que, necessariamente, precisa ser presencial, devido à realização de exames médicos e/ou psicológicos exigidos para a renovação. De lá para cá, foram 39.530 carteiras de motoristas renovadas em todo o Ceará. Atualmente, a renovação de CNH está disponível em 20 unidades de atendimento do Detran, sendo 5 em Fortaleza e 15 no interior do estado, sempre mediante agendamento através do site do órgão. E, além de renovar a habilitação, também foi ampliada a oferta de serviços com a adição ou mudança de categoria, imprescindível para aqueles que buscam, por exemplo, um novo emprego como moto entregadores (categoria A) ou motoristas de ônibus e caminhão (categoria D).

Segunda via da CNH

Outra necessidade comum dos cidadãos é a segunda via da CNH, solicitada em casos de perda, roubo ou extravio do documento. Antes da pandemia, este serviço também era realizado somente de forma presencial, entretanto, usando a tecnologia e sua base de dados, o Detran desenvolveu a solicitação da 2ª via da CNH totalmente pela Internet. E foi assim, sem sair de casa, que mais de 12 mil pessoas precisaram, solicitaram e receberam o seu novo documento. Da mesma forma, mais de 38 mil motoristas que estavam usando a PPD – Permissão Provisória para Dirigir – puderam solicitar pela Internet e receber em casa a sua CNH Definitiva, sem nenhuma necessidade de deslocamento a um posto do Detran-CE.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará