Detran esclarece suas dúvidas sobre a placa padrão Mercosul

Você já deve ter visto alguns veículos circulando pela cidade com uma placa diferente. Novas cores e uma sequência alfanumérica que mistura letras e números ainda podem parecer estranhas para aqueles que estavam acostumados com a placa na cor cinza e definida por 3 letras seguidas de 4 números. Esse é o novo padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em todo o país, e implantado no Ceará desde o dia 3 de fevereiro de 2020.

A nova placa padrão Mercosul apresenta o fundo branco e uma faixa azul na parte superior, com o nome Brasil ao centro e a bandeira do país à direita. A simbologia do Mercosul aparece na ponta esquerda da mesma faixa. Logo abaixo, vem o QR Code e, na área de fundo branco, a sequência de identificação com um novo padrão, na seguinte ordem: 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em todo o estado, foram 36.542 emplacados com o novo padrão nos primeiros 40 dias de implantação. A mudança é obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento de veículos novos, quando houver transferência do veículo para outro município ou estado, alteração de categoria ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos, extravio ou furto. Entretanto, os proprietários que, voluntariamente, desejam efetuar a troca, já podem fazê-la desde o dia 02 de março, em qualquer posto do Detran-CE.

É natural que esta novidade traga algumas dúvidas para a população, por isso, o Detran-CE preparou uma de série de perguntas e respostas, baseadas nos principais questionamentos que chegaram ao órgão através do seu tele atendimento.

Tira-Dúvidas – Placa Mercosul

1) Quando passa a vigorar a nova placa Mercosul?

A nova placa veicular entrou em vigor dia 3 de fevereiro de 2020.

2) É obrigatório fazer a troca da placa?

A mudança de placa veicular é obrigatória APENAS para as seguintes situações:

– Primeiro emplacamento de veículos novos

– Mudança do veículo para outro município ou estado

– Mudança de categoria (veículo de aluguel, táxis, etc)

– Necessidade de substituição da placa em razão de danos, extravio ou furto.

3) Se eu quiser trocar mesmo que não seja obrigatório?

A mudança voluntária já pode ser efetuada, desde o dia 02 de março de 2020. Basta procurar um dos postos de atendimento do Detran-CE.

4) A placa atual (cinza ou demais cores) continua sendo válida?

Sim. Os veículos já emplacados podem permanecer com a mesma placa até o final da vida útil dos mesmos. Só haverá necessidade da troca caso haja mudança para outro município ou estado, de categoria ou em casos de perda, roubo ou extravio.

5) Existe algum diferencial na nova placa?

Segundo o Denatran, o diferencial da placa padrão Mercosul em relação ao modelo atual são os itens de segurança, como o QR Code, que possibilita a rastreabilidade, dificultando a sua clonagem e falsificação.

6) A nova placa mostra o nome do município cidade / estado?

Não. O novo modelo não mais exibirá os dados referentes ao município ou estado, por isso, não haverá mais tarjeta. Os veículos que tiverem a Placa Mercosul não mais precisarão fazer a troca de placa caso haja mudança de município/estado.

7) Qual o preço da Nova placa?

As placas veiculares são comercializadas pelas empresas fabricantes/estampadoras credenciadas pelo Detran. No Ceará existem 7 empresas que podem executar este serviço. Os preços seguem a lógica de mercado e a livre concorrência, portanto, o proprietário poderá buscar a melhor opção entre as empresas credenciadas.

As taxas do Detran relativas aos serviços de emplacamento permanecem as mesmas e custam em média R$170 reais (podem variar de acordo com a necessidade do serviço procurado como mudança de categoria, de município, etc.) Você pode consultar a tabela dos serviços do Detran no site, clicando no link: Informações / Tabelas e Taxas

8) Como faço para efetuar a troca?

– Procure o posto do Detran de sua preferência ou acesse o serviço desejado pelo site:

www.detran.ce.gov.br (em caso de 1 emplacamento e Transferência com mudança de município/estado).

– Efetue o pagamento das Taxas

– Dirija-se ao posto do detran, a sua escolha, e realize a vistoria do veículo

– Após a vistoria, o proprietário receberá o documento do veículo impresso e a autorização para produção da nova placa

– Dirija-se a empresa credenciada de sua escolha para produção da nova placa.

9) Já tenho um veículo emplacado, na mudança para placa Mercosul, o número da placa vai mudar?

No caso de substituição da Placa Atual (padrão LLLNNNN) (onde L = Letra e N = Número) pela Placa Modelo Padrão Mercosul será adotada a seguinte tabela equiparativa para substituição do segundo caractere numérico pela letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a nova placa:

Placa Antiga Placa Nova 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34.

10) Como é feita a diferenciação das placas por categoria de veículos?

A diferenciação das placas conforme o uso do veículo será feita através das cores das molduras e dos caracteres. Veículos particulares serão pretos. Já aqueles destinados a fins comerciais (aluguel ou aprendizagem) terão moldura e caracteres em vermelho. Veículos diplomáticos seguirão a cor laranja; carros oficiais e de representação receberão a cor azul; veículos especiais (experiência, fabricantes de veículos, peças e implementos), a cor verde, e os carros de colecionadores terão a cor prata.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará