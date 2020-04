Detran prorroga prazo para renovar a CNH por tempo indeterminado

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) prorrogou por tempo indeterminado a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o registro de veículos, que envolve a compra de novos carros ou a transferência de um dono para outro.

A medida segue orientação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e tem o objetivo de evitar aglomerações, combatendo possível disseminação do novo coronavírus.

A prorrogação vale para as Carteiras Nacionais de Habilitações (CNHs) e Permissões para Dirigir (PPD’s) vencidas a partir do dia 19 de fevereiro. Já os processos de habilitação do candidato foram ampliados para 18 meses.