Detran retoma realização de testes práticos e teóricos em Fortaleza

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará retomou, em Fortaleza, a realização dos testes práticos de direção e das provas teóricas de legislação. O retorno segue o plano de retorno gradual das atividades presenciais do órgão, em conformidade com os decretos estaduais e as orientações das autoridades sanitárias.

Vários procedimentos foram estabelecidos, para que os testes sejam realizados de forma segura, desde a chegada e recepção dos alunos até a conclusão do processo.

Logo na entrada, é aferida a temperatura de alunos, examinadores e de todos os servidores que trabalham nas dependências do Detran. Na recepção, os alunos higienizam as mãos com álcool em gel e seguem para identificação, sempre utilizando máscaras e mantendo o distanciamento social. As cadeiras também possuem sinalização para que o distanciamento seja respeitado. Já os veículos passam por higienização interior quando da saída e entrada de um novo aluno que dará início ao teste prático. No interior do veículo, também há álcool em gel para que alunos e examinadores façam uso, sempre que necessário.

Para aqueles que fazem o teste para a categoria A (moto), novos capacetes foram adquiridos e todos os alunos recebem touca protetora para ser utilizada com o capacete e descartada após a realização da prova. Todo o teste é feito com a utilização de máscara. As motos também são higienizadas, a cada novo aluno.

Na primeira semana, o Detran operou com capacidade de 30%, representando uma média de 80 testes práticos de direção realizados por dia e 60 testes teóricos. A partir da segunda semana, essa capacidade será ampliada, de forma gradual, até retornar, com segurança, a 100% da capacidade, em Fortaleza.

Os alunos que já tiverem concluído suas aulas teóricas ou práticas e desejam marcar a data dos testes devem entrar em contato com as suas respectivas autoescolas para realização do agendamento no sistema.