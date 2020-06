Devido a pandemia, venda de veículos novos despenca 80% no Ceará em maio

Dados divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que a venda a venda de veículos novos caiu 80,1% no Ceará em maio deste ano. No mês passado, as concessionárias do Estado comercializaram 2.101 unidades, contra o total de 10.568 licenciamentos registrados em igual período de 2019.

Na comparação com abril, porém, quando foram vendidos 1.512 veículos novos no Ceará, o crescimento foi de 39% em maio, segundo mês consecutivo do fechamento do comércio.

Apesar da leve recuperação, as perdas para o setor automobilístico estadual são grandes em 2020, assim como em todo o Brasil, por conta da crise econômica causada pela Covid-19. De janeiro a maio deste ano, o Estado acumula perda de 39% na venda de veículos novos.