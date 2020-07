Dia da Pizza: Amici’s oferta combos promocionais

O Dia da Pizza é celebrado, anualmente, neste dia 10 de junho. Queridinha de muita gente, a iguaria italiana tem ganhado sabores diversos desde quando o rei Umberto I e a rainha Margherita, em 1889, experimentaram a massa pela primeira vez, em Nápoles. Em Fortaleza, a premiada pizzaria Buoni Amici’s traz, neste mês, combos especiais para não deixar a data passar em branco.

Sempre com acompanhamentos, as opções variam de R$ 24,90 a R$ 65,90 para curtir em casa, pedindo via iFood. São elas:

Combo 1: Pizza Individual + Refri 220 ml por R$ 24,90

Combo 2: Pizza Individual + 2 adicionais + Refri 220 ml por R$ 28,90

Combo 3: Pizza Média + Refri 600 ml por R$ 42,90

Combo 4: Pizza Média + 2 adicionais + refri 600ml por R$ 49,90

Combo 5: Pizza Grande + Refri 2 litros por R$ 54,90

Combo 6: Pizza Grande + 2 adicionais + Refri 2 litros por R$ 65,90

E tem mais

Especificamente na próxima sexta-feira, os 30 primeiros pedidos das pizzas grandes terão frete grátis e, de quebra, receberão, gratuitamente, uma pizza doce de Ninho com Nutella.

Sobre a Amici’s

Tradicional pizzaria de Fortaleza há 20 anos, a Amici’s, localizada antigamente no Dragão do Mar, hoje tem suas atividades geridas pelo grupo Menu Brands, com a mesma qualidade e profissionais que a tornaram a queridinha da cidade e também escolhida a melhor pizza do Brasil no campeonato brasileiro de pizzas.