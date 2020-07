Dia da Pizza conta com promoções e frete grátis em restaurantes dos shoppings

A pizza pode até ser conhecida no mundo inteiro como uma típica comida italiana, mas ao chegar por aqui foi transformada em um dos pratos preferidos dos brasileiros, ganhando sabores inusitados e sempre ideal para compartilhar. Prova disso, é que até uma data para celebrar foi criada e nesta sexta-feira (10), é lembrado como o Dia Nacional da Pizza. Para aproveitar, nada melhor do que as promoções e os descontos das operações de alimentação dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Os sabores sugeridos são vários, mas e que tal saborear uma novidade: a pizza pastel do Cheppitos? Um lançamento exclusivo criado especialmente para o Dia da Pizza e que pode ser conferido nas unidades do RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, por apenas R$29,90. A originalidade serve até quatro pessoas e traz como recheio frango com requeijão, tomate e orégano. Já, o Vingnoli Expresso, no RioMar Fortaleza, também promete surpreender os apaixonados por pizza com uma oferta relâmpago, que será lançada só nesta sexta-feira (10), mas já oferece no cardápio opções a partir de R$21,90. E para saborear essas novidades, ainda dá para garantir o frete grátis para os pedidos feitos pela plataforma RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline,com,br).

O Restaurante Pulcinella preparou também oferta especial para os pedidos exclusivos para delivery com o combo de pizza grande + refrigerante 600ml, por apenas R$ 39,90. A oferta inclui os sabores: calabresa, portuguesa, mozzarella e marguerita, com atendimento a partir das 18h. Vale ainda aproveitar a promoção de uma deliciosa pizza brotinho, sabor especialidades, acompanhada de refrigerante, por R$14,90, na Domino’s Pizza.

Foto: Reprodução

RioMar Fortaleza

(Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Cheppitos

Oferta: Lançamento pizza pastel, sabor frango com requeijão, tomate e orégano, por R$29,90

Local: Praça de Alimentação, Piso L3, das 12h às 16h

Delivery: Frete grátis, pedidos das 11h às 20h, pelo www.riomarfortalezaonline.com.br

Vingnoli Expresso

Oferta: Promoção relâmpago lançada na sexta, cardápio com opções a partir de R$21,90

Local: Praça de Alimentação, Piso L3, 12h às 16h (consumo no local) e 12h às 20h (para viagem)

Delivery: Frete grátis, pedidos das 11h às 20h, pelo www.riomarfortalezaonline.com.br

Domino’s Pizza

Oferta: Pizza brotinho (sabor especialidades) + refrigerante, por R$14,90

Local: Praça de Alimentação, Piso L3, das 12h às 16h (consumo no local); 12h às 20h (para viagem e delivery)

Pulcinella

Oferta: Combo pizza grande (calabresa, portuguesa, mozzarella e marguerita) + refrigerante 600ml, por R$39,90

Delivery: A partir das 18h, pelos telefones (85) 3261-3411 / 99242-2096

RioMar Kennedy

(Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Cheppitos

Oferta: Lançamento pizza pastel, sabor frango com requeijão, tomate e orégano, por R$29,90

Local: Praça de Alimentação, Piso L3, 12h às 16h (consumo no local); 12h às 20h (para viagem e delivery)

(*)com informação da A.I