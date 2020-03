Dia das mulheres: oficina gratuita revela como ter o colorido das plantas o ano inteiro na sua casa

O poder das mulheres tem data especial. No próximo dia 8 de março, a homenagem para elas surgem de diversas maneiras, na data em que celebra-se o Dia Internacional da Mulher. E o Mercado das Flores, em Fortaleza, não ficará de fora desta demonstração de afeto. Na programação, haverá oficina gratuita ensinando “Como ter o colorido das plantas o ano inteiro na sua casa”.

O jardinista Fabricio Pereira explica que muitas pessoas associam o colorido nas plantas às flores. Porém, a “floração em plantas em geral está relacionada a insolação, ou seja, a exposição ao sol. Só que essa exposição é limitada quando se fala de plantas em ambientes internos”, elucida.

Então, como trazer esse colorido para estes espaços? Fabrício esclarece que existem diversas plantas com folhagens extremamente coloridas e muitas destas plantas se dão bem em ambientes internos.

O jardinista aponta que é possível sim criar um ambiente natural bem colorido, seja em casa, escritório, apartamentos ou em lojas. Alguns desses cuidados são: escolher o vaso mais adequado, do substrato ideal; realizar a correta adubação e rega. Isto é possível mesmo com limitada exposição a luz e até em ambientes com ar condicionado.

Durante a oficina, os participantes terão acesso a dicas importantes para que “tenham cada vez mais a presença da natureza ao seu redor, sem complicações, quebrando alguns tabus, tirando dúvidas, explicando teorias que nos chegam todos os dias”, conclui Fabrício. O evento gratuito acontece no próximo dia 7 de março, às 15h, no Mercado das Flores, em Fortaleza.

Serviço:

Oficina em homenagem ao dia das mulheres:

“Como ter o colorido das plantas o ano inteiro na sua casa”

Local: Mercado das Flores (Avenida Pontes Vieira, 417, Fortaleza)

Data: 07/03

Horário: 15h