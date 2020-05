Dia do Hambúrguer é celebrado em Fortaleza com promoções; veja lista

O mundo celebra, nesta quinta-feira (28), o Dia do Hambúrguer. Queridinho de muita gente, ofertas especiais da iguaria não poderiam deixar de passar por Fortaleza.

Para comemorar, restaurantes da Capital já estão com combos e preços exclusivos para os amantes da iguaria. Entre as opções listadas aqui estão kits que incluem petiscos variados e também bebidas. Veja:

Buk Burger N’ Beer

Com referência ao escritor underground Charles Bukowski, a hamburgueria tem, em todo o seu cardápio, textos e frases do genial e controverso Buk. Para comemorar o Dia do Hambúrguer, dois combos estão com desconto de R$ 15:

– Burguer Junk + Onion Rings: de 37,90 por R$ 22,90

Nesse burger, o bacon empanado vai acompanhado dos tradicionais blend de carne (160g) e queijos. Acompanha maionese temperada.

– Burguer “O Capitão” + Batatas Fritas: de 37,90 por R$ 22,90

Burger clássico composto de blend de carnes da casa (160g), mussarela, alface e tomate. Acompanha maionese temperada.

Zack Smash’s

A hamburgueria faz um retorno aos anos 50, revivendo o conceito tradicional de fazer hamburguer com uma carne ultra smash de 40g, prensada na chapa e um blend de queijos, o ultrasmashburger ganha forma mais tradicional que foge dos “gourmetizados”.

– Combo Rodada do Zack: 5 hambúrgueres Little Zack (1 cheeseburger , 1 cheesesalada , 1 sweet onion, 1 spicy jalapeno e 1 cheesebacon) + Refri 2L por R$74,90

– Combo Bacon Lover’s: Cheesebacon Little Zack (dois ultrasmash burgers, exclusivo blend de queijos, bacon em fatias, servidos em pão brioche) + Bacon Sticks + Refri 220 ml por R$29,90

– Combo: Little Zack Burger + Batatas Fritas + Refri 220ml por R$28,90

– Combo: Cheeseburger Little Zack (dois ultrasmash burgers, exclusivo blend de queijos, servidos em pão brioche) + Refri 220ml por R$18,90

– Cheesebacon Little Zack + Batatas Fritas por R$19,90

– Cheeseburger Little Zack + Batatas Fritas por R$19,90