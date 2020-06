Dia dos Namorados: pesquisa do Procon aponta que diferença de preços em presentes chega a 85%

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou, nesta segunda-feira (8), pesquisa com 39 opções de presentes para o Dia dos Namorados, que é comemorado na nesta sexta-feira (12). Os preços foram consultados entre os dias 2 e 5 de junho, em seis lojas físicas, por telefone, bem como em 33 lojas on-line.

A maior variação chega a 85% no preço da escova alisadora de cabelos, que pode ser comprada no estabelecimento mais barato, por R$ 119,90, enquanto na loja virtual mais cara, o mesmo modelo de escova alisadora custa R$ 211,90. As cestas de café da manhã também variam muito de preços. Uma cesta especial, com produtos semelhantes, pode ser encontrada de R$ 189,90 a R$ 320,00. Uma diferença de 68%.

Foram pesquisados ainda preços de ramalhete de rosas, celulares, notebooks, aparador de pêlos, barbeadores e ainda secadores e modeladores de cabelos. A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, lembra que a pesquisa preferenciou lojas on-line, por conta do momento de isolamento social.