Dia dos Pais: mais 157 mil consumidores foram enganados com perfis falsos nas redes e golpes no WhatsApp

O dia dos pais, comemorado neste domingo (9), deveria deixar apenas boas lembranças, mas mesmo depois da data, alguns filhos terão que lidar com prejuízos por terem sido enganados ao tentar presentear seus pais deste dia. O dfndr lab, laboratório de segurança digital da PSafe, detectou 137 perfis falsos no Facebook com supostas ofertas para o Dia dos Pais. Além disso, foram detectados mais de 157 mil links maliciosos com supostas promoções que circulavam no WhatsApp.

As contas fakes no Facebook tentam se passar por grandes lojas do comércio virtual, oferecendo falsas promoções para roubar dados bancários das vítimas. Da mesma maneira, os links no WhatsApp também estavam associados a o nome de uma grande loja, prometendo uma churrasqueira à gás aos que se cadastrassem em um suposto link de promoção de Dia dos Pais.

Com os dados solicitados nos sites maliciosos, os criminosos são capazes de realizar transações financeiras indevidas e até mesmo se passar pelas vítimas para disseminar outros golpes.