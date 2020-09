Veja quem vai receber novas parcelas do auxílio emergencial nesta semana

Mais uma semana se inicia e novas parcelas do auxílio emergencial começam a se pagas. Na quarta-feira, aqueles que nasceram em abril vão receber em suas contas poupanças sociais digitais o depósito de mais uma parcela do benefício. Esses cidadãos se inscreveram pelo aplicativo ou pelo site entre os dias 2 de abril a 2 de julho.

Neste grupo, há pessoas à espera de diferentes parcelas do benefício: da primeira à quinta cota. Isso depende do mês em que receberam o primeiro pagamento ou de quando se cadastraram. Há também pessoas que tiveram o auxílio negado e contestaram a decisão do governo federal. Depois desse recurso, o pagamento foi liberado.

No dia 11 — sexta-feira — será será a vez de os nascidos em maio também receberem o dinheiro em suas contas poupanças sociais digitais, mas ainda sem direito a saque. Retirar a quantia ou transferi-la só será possível a partir de 3 de outubro. No sábado, dia 12, a Caixa vai liberar o saque e a transferência bancária do auxílio para os trabalhadores que fazem aniversário em outubro e novembro. Essas pessoas tiveram o depósito de seus benefícios em 19 de agosto, nascidos em outubro, e 21 de agosto, para os nascidos em novembro.