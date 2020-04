Dinheiro na crise: pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial é antecipada

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será antecipada para pagamento a partir de 23 de abril.

A segunda parcela do benefício, que estava prevista para ser paga para trabalhadores informais e participantes do cadastro único no dia 27 de abril, começará a ser paga no próximo dia 23 de abril.

No dia 23 receberão os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No dia 24, quem nasceu em março e abril, e assim por diante. Mesmo quem teve algum problema e receba a primeira parcela até quarta-feira (22), vai receber a segunda parcela a partir de quinta (23).

Em duas semanas, a Caixa liberou 24 milhões de pagamentos. Segundo Guimarães, houve 50 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial, que tornou-se o aplicativo mais baixado do país, de acordo com o executivo.