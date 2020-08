Trabalhadores nascidos em agosto recebem abono salarial nesta terça

Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto recebem o abono salarial, pago pela Caixa Econômica, nesta terça-feira. Já o Banco do Brasil libera também nesta terça-feira o pagamento para servidores públicos com final de inscrição 1 no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Esse calendário é válido para quem não tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. O crédito na conta da Caixa, no caso de trabalhadores de empresas privadas, e na conta do Banco do Brasil, para servidores públicos, ocorreu no final de junho.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social, é considerado o mês de nascimento no calendário de pagamentos. Já para os funcionários públicos, vale o dígito final do número de inscrição do Pasep.

*Com informações da Agência Brasil