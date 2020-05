Distribuição da 2ª etapa de cestas básicas para alunos da rede municipal termina nesta terça

A segunda etapa da distribuição de cestas básicas aos beneficiários do programa Bolsa Família que não possuem alunos matriculados na Rede de Ensino Municipal iniciou na última quinta-feira (14) e termina nesta terça-feira (19). A ação, executada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), ocorre em mais de 287 escolas de Fortaleza.

A distribuição das cestas básicas, que tem como objetivo reduzir as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus às famílias mais vulneráveis da Capital, iniciou no dia 28 de abril e já entregou mais de 60 mil unidades do total de 108 mil. Caso o beneficiário precise tirar dúvidas para saber se o nome está na lista e em qual escola deve comparecer, pode ligar para o número 156, opção 06 (Comida em Casa).

As famílias beneficiárias que não receberam o donativo no mês de abril terão direito de retirar duas cestas nesta segunda etapa. Nestes casos, a SDHDS alerta para necessidade redobrada de entrar em contato com a prefeitura para ter certeza do local de retirada das cestas.