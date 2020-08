Distribuição de leite especial para alérgicos à proteína será ampliada no Ceará

O secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, informou na última terça-feira (11), durante reunião da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa, que a distribuição de leite especial para alérgicos à proteína será ampliada nas cinco regiões do Ceará. A medida atende a requerimento feito pelo deputado estadual Queiroz Filho (PDT), presente no encontro.

Esta solicitação foi uma das emendas que apresentei e foi aprovada para a Lei Orçamentária Anual de 2020. Com a interiorização dos núcleos de pediatria, a tendência é facilitar para os pais a identificarem nas crianças o diagnóstico de alergia à proteína do leite. O Estado já realiza a distribuição do leite especial, mas contempla apenas Fortaleza, então, um esquema especial para diminuir o deslocamento para obtenção será muito benéfico para a população cearense, disse Queiroz Filho.

Prontamente, Dr. Cabeto informou que o Governo do Estado do Ceará está desenvolvendo a logística para ampliação da distribuição ainda em 2020, iniciando pela região do Cariri.

Na ocasião, o secretário de Saúde apresentou o plano de modernização e ampliação do acesso ao serviço de saúde da rede pública do Ceará.