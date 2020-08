Divulgado novo cronograma para pagamento do Auxílio Emergencial

O novo calendário para o pagamento do Auxílio Emergencial é para quem realizou a solicitação do benefício pelas agências dos Correios, e foi aprovado, entre os dias 8 de junho e 2 de julho. E também para quem fez o pedido por aplicativo, entre as datas 3 de julho e 16 de agosto. Para quem fez o cadastro nas agências do Correios, a primeira parcela será paga no período de 28 de agosto, ou seja, já a partir desta sexta-feira, até 30 de setembro. Mas os saques em caixas eletrônicos só estarão liberados do dia 19 de setembro a 27 de outubro.

Já o valor da segunda e da terceira parcela deve estar disponível de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques entre os dias 29 de outubro a 19 de novembro. A quarta e quinta parcelas serão depositadas na conta digital Caixa Tem no período de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro.

E quem fez a solicitação pelo aplicativo até 16 de agosto, também deve receber a primeira parcela a partir desta sexta-feira até o dia 30 de setembro. Com saques entre as datas de 19 de setembro a 27 de outubro. A segunda e terceiras parcelas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques liberados de 29 de outubro a 19 de novembro. E as duas parcelas restantes serão pagas de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro.