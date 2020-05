Docente da Uece disponibiliza vídeos com dicas para produção de aulas remotas

A pandemia do novo coronavírus trouxe a necessidade de adaptação nos mais diversos aspectos do dia-a-dia da população. Na Educação, professores de todo o Brasil, do nível fundamental ao superior, procuram hoje se adequar a um formato de ensino considerado “novo” para muitos. A busca por um ensino híbrido, com uso de tecnologias operando de forma remota pode ser um desafio mesmo para docentes que estão há tempos em sala de aula.

Pensando nisso, o professor do Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhmauns (Cecitec/Uece), Daniel Azevedo, disponibiliza uma série especial de vídeos com dicas para produção de aulas que possam ser utilizadas remotamente. São orientações simplificadas para uso de chats, aplicativos e várias outras ferramentas disponíveis na internet que possibilitam maior qualidade de ensino e mais atenção dos estudantes.

“Quando vi na imprensa que as escolas estão adotando ensino remoto, por conta da pandemia, logo me veio uma preocupação: nem todo docente recebeu a qualificação para realizar o ensino através deste método”, conta o professor Daniel, que possui pesquisas e práticas voltadas para tecnologias digitais na educação.

Os vídeos estão sendo disponibilizados no canal do YouTube “Fábrica de Aulas”, voltados para professores de todos os níveis de ensino.

“Saber desenvolver aulas remotas é fundamental, pois trata-se também de uma ferramenta inclusiva. Embora também imperfeita e com limitações, permite novas formas de interação e aprendizagem”, destaca o educador.

O canal Fábrica de Aulas está no ar há três anos por iniciativa do docente, sendo utilizado também pelo Programa de Educação Tutorial do Cecitec/Uece e por projetos de extensão coordenados pelo professor Daniel Azevedo. “O canal é utilizado para divulgação de vídeos que produzimos com fins educacionais para capacitar gratuitamente e ofertar download grátis de slides sobre cada tema abordado”, explica Daniel.

Ao todo serão disponibilizados 20 vídeos. Até esta segunda-feira (11/05), foram publicados três vídeos que falam sobre “como usar o chat na aula remota”, “aplicativo que converte áudio e texto para Libras” e “slides e atividades sobre Covid-19”.

