Dólar bate R$ 5 pela primeira vez na história

Primeira vez na história! O dólar abriu em alta nesta quinta-feira, 12, alcançando R$ 5 reais. O salto ocorre logo após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter classificado o surto de coronavírus como uma pandemia. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão de todos os voos vindos da Europa.

Às 9h18min, a moeda norte-americana subia 5,53%, a R$ 4,9827. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,0277 – nova máxima nominal (sem considerar a inflação) já registrada no país.

Com o salto desta quinta, o avanço no ano chega a quase 25%. A disparada aconteceu apesar do anúncio do Banco Central de leilão de venda à vista de até US$ 2,5 bilhões para esta manhã, cancelando o anúncio de venda de até US$ 1,5 bilhão feito no dia anterior.

Na véspera, o dólar encerrou o dia a R$ 4,7215, em alta de 1,65%. Na semana, a moeda acumulou até o leilão de quarta-feira alta de 1,88%. Na parcial do mês, o avanço é de 5,37%. Em 2020, a alta chegou a 17,75%.

Além disso, o mercado de câmbio considerava nesta quinta a derrota sofrida pelo governo no final da tarde de ontem, após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial a projeto que amplia o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), com impacto estimado em cerca de R$ 20 bilhões já no primeiro ano.

Por causa do impacto orçamentário da medida, o mercado tem de lidar agora outro fator de risco, do lado fiscal brasileiro, o que aumenta as incertezas sobre as relações entre Executivo e Legislativo, e sobre o ritmo de recuperação da economia brasileira.