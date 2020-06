Domicílios de Fortaleza receberão testes rápidos para analisar impactos do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (Sesa), realizará, nos próximos dias, um estudo sobre o impacto do coronavírus na capital cearense. Os materiais de análise serão 9.900 testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19, que serão colhidos em domicílio.

Com a pesquisa, os profissionais vão estimar o percentual de fortalezenses com anticorpos para o novo coronavírus, estimar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas, obter cálculos mais precisos da letalidade da doença e analisar a velocidade de expansão da infecção ao longo do tempo.

Para a secretária de Saúde do Município, Joana Maciel, essa operação será fundamental para definir os próximos passos do enfrentamento à Covid-19.

“Esse trabalho se reveste de extrema importância nesse momento que nós estamos na epidemia, no próprio instante em que ele vai nos mostrar a nossa taxa de ataque. O que quer dizer o percentual da população que já está imunizada. Isso vai fazer com que a gente possa ser orientando para as próximas medidas. Como é que a gente vai fazer a nossa retomada, como é que a gente vai se comportar enquanto sociedade e sistema de saúde daqui por diante”, comentou.





O projeto terá a coordenação operacional do Instituto Opnus de Pesquisa e Opinião, e a aplicação dos testes rápidos será dividida em três fases. Em cada uma, serão feitos 3.300 testes nos próprios domicílios, distribuídos em 39 bairros da Cidade. Os domicílios serão selecionados de forma sistemática e o morador será sorteado aleatoriamente entre os residentes. No caso dos menores de idade e incapazes, os testes serão feitos mediante autorização dos pais ou responsável.

A primeira fase da pesquisa terá início nesta terça-feira (02/06). As coletas serão realizadas por enfermeiros da SMS, com apoio de campo de Agentes Comunitários de Saúde e supervisores do Instituto Opnus. Como medida de segurança, todos os profissionais utilizarão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e adotarão os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde a fim de não expor a população e os profissionais ao risco de contágio.

Como reconhecer o pesquisador

Os pesquisadores portarão crachá de identificação, panfleto informativo da pesquisa, termos de consentimento para participação e panfleto informativo da pesquisa, bem como estarão paramentados com todos os equipamentos de segurança: touca, avental, óculos, máscara e luvas.



Sobre o teste

Será realizado o teste rápido, que se trata de uma simples picada na ponta do dedo, coletando uma gota de sangue, e em 15 minutos o resultado já estará disponível. Durante esse tempo, será aplicado o questionário com informações de sexo, idade, escolaridade, bem como sobre condições de saúde e possíveis sintomas que o morador tenha sentido recentemente.



Cronograma:

Treinamento: 01 de junho

1ª fase de coleta – 02 a 12 de junho de 2020 – 3.300 testes

2ª fase – Coleta: 25 a 05 de junho de 2020 – 3.300 testes

3ª rodada – Coleta: 16 a 26 de julho de 2020 – 3.300 testes