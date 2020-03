Domingo é de esforço concentrado com nova rodada de negociação para o fim da greve na PM

O domingo começou com mais uma etapa de negociações entre representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dos policiais militares para o fim da greve na corporação que está no 13º dia. As negociações estão sendo acompanhadas por membros do Ministério Público Estadual e da direção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Paralela ao movimento para o fim da greve, a Assembleia Legislativa realiza, neste domingo, debates à espera de um entendimento que proporcione a votação da mensagem do Governo do Estado com a reestruturação salarial para os policiais militares.

A Assembleia Legislativa foi convocada para votação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada pelo Poder Executivo, que proíbe a anistia ou o perdão para os policiais envolvidos com atos de vandalismo e com a greve.

A PEC foi lida na sessão desse sábado, mas, com um pedido de vistas do deputado estadual André Fernandes (PSL), a votação ficou adiada para a próxima terça-feira. Mesmo com a votação suspensa, o que frustrou os aliados do Palácio da Abolição, a Assembleia Legislativa realiza sessão, neste domingo, com a presença de 36 deputados estaduais, para cumprir os prazos regimentais exigidos para aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição.

Greve e Forças Armadas

Com a greve dos policiais militares, a população sofre com a escalada da violência. A segurança nas ruas está sendo feita por 2.500 homens das Forças Armadas e por 300 membros da Força Nacional. A força tarefa tem, ainda, policiais rodoviários federais e policiais federais. A permanência das Forças Armadas está garantida até a próxima quinta-feira quando fica encerrada a vigência do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Governo do Estado tenta há duas semanas resolver o impasse, mas a resistência dos policiais amotinados impede avanço nas negociações.